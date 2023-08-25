日本氣象廳指出，今年第10號颱風丹瑞目前位於日本南鳥島近海，目前以時速35公里的速度朝東北行進，預估未來會持續北移，並接近伊豆群島、關東、東北地區等地。

日本放送協會（NHK）報導，今天凌晨3時南鳥島近海的熱帶低氣壓生成為今年第10號颱風丹瑞。

根據氣象廳觀測，丹瑞今天中午12時的中心位置位於南鳥島近海，以每小時35公里的速度朝東北方向移動，目前中心氣壓998百帕、中心附近最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。

氣象廳預測，丹瑞會持續朝北移動，27日晚間左右接近伊豆群島，並朝北北西方向移動，28日可能接近日本關東、東北地區，並於當天轉而朝東北方向移動，行經北海道東南方外海。

另外，今年第9號颱風蘇拉也可能影響日本沖繩。

「沖繩時報」報導，今年第9號颱風蘇拉目前位在菲律賓東方海面上，幾乎處於停滯狀態，受到日本東側的高氣壓阻擋難以往北移動，路線複雜。

氣象廳預估至29日左右會滯留在相同海域，可能在30日向北移動，並接近八重山地區。

根據氣象廳觀測，蘇拉今天中午12時的中心位置位於菲律賓東方海面上，以緩慢速度朝南南西移動，目前中心氣壓996百帕、中心附近最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

根據中央氣象局最新颱風消息，蘇拉目前位於恆春東南東方430公里海面上，預估短期內會向南逐漸遠離台灣，在菲律賓東方海面上打轉，但29日之後，蘇拉再回頭往台灣靠近，但回頭後的路徑還無法確定。