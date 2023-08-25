經濟部25日在「2023 Meet Greater South亞灣新創大南方」會展，設立「解密科技寶藏」專館，展出30項創新科技成果，並宣布推出全球首創無人機隊魚況探勘技術，在北太平洋馬紹爾群島進行實證，可同時派遣4架無人機探勘魚群，「讓AI幫忙捕魚」，除了可以大幅降低成本，更可大幅提升遠洋漁獲量。

經濟部次長林全能致詞指出，經濟部近年從智慧科技、新創培育、以及鏈結國際等三大方向著手，跨部會合作，推升亞灣成為台灣重要智慧科技樞紐，總計創造超過435億元產值。

他說，此次展會中，經濟部技術處專館展推出鏈結在地、淨零科技、以及新創團隊等三大主軸的科技研發，在地鏈結方面，技術處以AIoT科技應用於遠洋漁業，協助漁船搶占漁撈先機；淨零科技則是結合法人研發力量，在展會帶來可協助產業轉型的淨零科技解方；新創團隊由15家法人衍生成立新創，期望透過亞灣新創大南方，與在地新創團隊相互交流，促進台灣新創蓬勃發展。

其中，經濟部與工研院、金屬中心2家機構法人、高雄穩發漁業、隆順漁業、豐國水產等前三大漁業公司、無人機業者經緯航太等單位，共同研發、推出全球首創無人機隊魚況探勘技術，並於北太平洋馬紹爾群島進行實證，可同時派遣4架無人機探勘魚群，運用獨創的高效能一體化無人機天線技術，達成60公里以上的遠距通訊，將可大幅提升遠洋漁獲量。

林全能表示，從創新到新創的過程，是一條艱辛的道路，不過，我國政府獨創成功的模式，不是讓企業單打獨鬥，而是政府鏈結法人研究機構，再把此一合作體系延伸到企業，讓我國98％的中小企業能夠得到政府和研究機構的資源，「放眼全球，沒有像台灣這樣成功的經驗」。

經濟部技術處長邱求慧表示，台灣的遠洋漁業世界有名，年產值326億元，遠洋漁業漁船數量則在全球排名第二，但漁業工作卻非常辛苦，這次公開亮相的遠洋漁業無人機隊，是以2021年金屬中心發表的可抗七級抗風雨垂直起降（VTOL）無人機為基礎，加入工研院研發的「遠洋漁業AIoT加值系統」，並整合漁船既有設備的魚汛資訊，結合魚群熱點大數據，未來，就像漁撈長的鷹眼，幫助漁船在海上搶得先機，漁獲滿載。

金屬中心海洋技術研發組長楊光勲表示，傳統的大型遠洋漁船配備探勘魚群的直升機，售價約40萬美元，而4架無人機一架才大約2萬美元，一次4架才8萬美元，只有直升機的五分之一價格，可大量節省探勘魚群的成本，且又安全、有效率。

穩發漁業董事長、高雄區漁會理事長謝龍隱表示，高雄是遠洋漁業重鎮，全台遠洋漁貨幾乎集中於高雄市，但遠洋漁業出航時間，短則半載，長則數年，越來越難招工，加上漁場搜尋仰賴人眼辨識與經驗判斷，現在漁業經驗已經很難傳承。

謝龍隱指出，未來透過跟經濟部的合作，將能運用人工智慧結合無人機技術，把人工經驗轉換為數位資產，擴大漁場搜尋範圍，有助讓外海工作時間減半，成本降低、效率提高、產值增加，創造科技化的遠洋漁業生態系，以前廣告台詞說「電腦會揀土豆」，現在更厲害了，「AI可以幫忙捕魚」。