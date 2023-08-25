無黨籍基隆市議員陳冠羽質疑，為何在觀銷處還沒裁撤前，該活動是交由交通處的公共運輸科管理？也懷疑是否有動用到應用於緊急時預備金。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑回應，對於議員的指教會檢討，他內心最想辦的是電動車和電動機車賽事與活動，未來會選擇更適合地點舉辦。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

由基隆市政府於19日在基隆港東岸旅運中心舉辦的「2023基隆超跑嘉年華」，當天雖然帶來許多人潮，也造成塞車與噪音問題。25日基隆市議會多位議員紛紛炮轟，民進黨團總召張顥瀚質疑塞車問題，而無黨籍市議員陳冠羽則質疑為何是叫交通處主辦，經費何來？對此基隆市長謝國樑回應，本次活動帶來許多觀光人潮，至於交通與其他部分問題，下次都會檢討改進。謝並提出未來或可用「電動車嘉年華」的形式辦理，更加環保安靜。

民進黨團議會總召張顥瀚首先在議會提出臨時動議，要求市府說明超跑嘉年華的預算以及相關問題。張表示，基市府當初並沒有編列這項活動預算，除了花250萬辦超跑活動，還有賽道的紐澤西護欄等費用，總經費需400萬元左右，且未經過議會審查，錢從哪來？

張還質疑，主辦單位的台灣觀光旅遊聯盟總會當天還向參賽車主收取8800元的費用，這筆錢是否由主辦單位全收走沒回饋市府？而基市府要幫忙辦活動，他們還能收錢，是否有圖利問題？

民進黨市議員張之豪則指出，當天因為管制中正路的關係，除了塞車問題外，基隆市診所與婦產科最密集的義一路，有20多家婦幼醫院，有洗腎患者和孕婦塞在路上，也都相當不滿。而且本次活動多為改裝車也非超跑，噪音也影響周遭居民。

無黨籍市議員陳冠羽則質疑，為何這場活動是由交通處的公共運輸科舉辦？雖然市府打算裁撤觀銷處，但在組織還沒變動前，就應該還是交由其辦理，故在職權上恐有違反組織自治條例的問題。陳還說，本次活動預算，是否有動用到預備金？有沒有違反預算法？這都該說明清楚。

國民黨議員曾紀嚴與藍敏煌則表示，市府舉辦活動促進觀光當然支持，本次活動宣傳不足，封路地點、交通動向規畫都有待改善，希望未來可以多注意。

謝國樑回應，因為主辦單位已在其他縣市舉辦過類似活動，辦得不錯，才會引進賽車有關的活動，當天人氣也很高。而他內心最想辦的是電動車和電動機車賽事與活動，未來會檢討改善方向，選更適合地點舉辦。謝也強調，當天塞車就是比較塞車的周六，但也沒有比以往更嚴重，也希望未來可以疏導車流至周五或周日，不要集中在周六。

交通處長王圳宏則表示，主辦單位負責人前立委洪奇昌也向中央爭取補助商圈10萬元，帶動商圈活動，2天共吸引3萬6千多人來基隆，也帶動基隆觀光產業復甦。