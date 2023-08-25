在意外強勁的財報與財測帶動下，輝達周四盤中股價一度急漲6.7%，站上502.66美元，再創歷史新高，惟終場僅微升0.1%，收在471.63美元。在大盤棄守之下，輝達仍是唯一收高的重磅級科技股與主要晶片股。

根據EPFR的數據，輝達高達250億美元的庫藏股計畫，是今年美股第五大股票回購案，這讓部分投資人感到驚訝。

買回自家股票，是公司將資本歸還股東的方法之一。當公司股價便宜時，股東通常會將股票回購視為一個令人鼓舞的信號，這表示公司高層看好營運前景並認為自家股價過於低估，但輝達今年來股價已經飆漲約220%，此時祭出規模罕見的庫藏股計畫讓投資人紛紛揣測背後原因。

Baker Avenue Wealth Management首席策略師King Lip表示，這有些讓人困惑（head-scratcher），作為股東，我們樂於看到股票回購，但對於像輝達成長如此快速的公司來說，你會有點希望看到他們將盈餘重新投入公司。

持有輝達股票的Synovus Trust資深投資組合經理Daniel Morgan表示，這與業績成長緩慢的公司透過買回自家股票來提振每股盈餘不同，輝達這個聲明令人意外，因為它們是一家炙手可熱的成長型科技公司。他表示，輝達傳達的信息似乎是公司高層認為其股價遭到低估。

但部分投資人認為「輝達股價被低估」是難以接受的理由。根據Refinitiv Datastream的數據，截至周三，輝達股價的預期本益比為45倍，而整個標普500指數的預測本益比約為19倍。

Plumb Funds執行長及首席投資組合經理Tom Plumb表示，就歷史經驗來看，如果一家公司能在股價低迷時買回股票，你會很高興，，但我認為沒有人能理直氣壯地說輝達現在股價低迷。輝達是該公司持股最多的股票之一。

Plumb表示，去年因反壟斷疑慮導致輝達收購IC設計公司安謀（ Arm Holdings Ltd）的交易破局後，輝達在如何運用資源方面可能受到侷限，這家公司正在賺取令人難以置信的大量現金，其坐擁的現金超出他們當前投資策略所需，再加上他們被禁止收購重要且互補的業務，那麼他們要拿現金做什麼？

儘管如此，還是有一些投資人對輝達的庫藏股計畫表示肯定。F/M Investments的大型股基金資深投資組合經理Francisco Bido表示，這是一種信心的展現。如果他們有更好的現金用途，我確信他們早就做了。