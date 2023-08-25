台塑企業2010年起攜手雲林長庚紀念醫院、長庚科技大學在麥寮六輕鄰近7鄉推動學校、社區的衛教健康促進活動，每年6月至8月辦理長者夏令營及成果發表會，今年以增強肺活量、桌遊競賽為主題。縣長張麗善表示，台塑企業協助地方長者鄉親重視健康問題很棒。

長庚科大健康促進團隊根據美國心臟協會提出的8種關鍵健康要素，設計出「健康好生活」、「食物現形記」、「健康財是王道」等3種健康促進桌遊牌卡，寓教於樂。

該團隊指出，桌遊牌卡可讓長者從飲食、運動做好健康自我管理，另該團也辦理肺部保健及代謝症候群預防及介入課程，增進老人家的心肺功能及肌耐力。

今（25日）有來自雲林縣麥寮、台西、崙背、褒忠、東勢、四湖鄉、彰化縣大城鄉的10個社區，共242位長者齊聚劍湖山比賽平日所學，年紀最大96歲，平均76.5歲。

來自崙背羅厝村的96歲林廖阿嬤，大部分時間都在看家，有時會想東想西，家人擔心她不快樂，前年鼓勵她加入台塑舉辦的社區活動，有人可以聊天分享，她變得開朗，她以高齡學姊身分勉勵學弟妹們要多走出家門。

林廖阿嬤的兒子說，社區活動對老人家很必須，老母原本就行動自如，參加一年多來生活有了重心，心情好很多，民間企業如台塑願意出力是很好的，效率比公部門好，如果可以的話應該要擴大服務範圍。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑表示，健康關懷團隊概念是以長輩照顧長輩、在地人照顧在地人，現在也有在虎尾、斗六、北港培育社區志工。

雲林縣長之張雲林縣長張麗善表示，台塑健康團隊教導以易懂的方式教導長者用藥習慣、安全的用藥、改善生活習慣，提早預防慢性病，這一點值得肯定，她也希望台塑在預防各種癌症上給予縣府更多支持。

張麗善強調，縣府近持續針對台塑企業嚴格把關空汙排放、管線安全、要求淨零減碳目標，這一點不會改變。