─夢想50＋Coffee 72歲年紀最長的學員陳芳郁，從咖啡學習和付出中為生活再創意義。（芥菜種會提供／王志偉花蓮傳真）

基督教芥菜種會說明在花蓮縣新城鄉舉辦「習藝所再起」，地方各界都到場祝賀，也希望長者平安健康過生活。（芥菜種會提供／王志偉花蓮傳真）

基督教芥菜種會在花蓮縣新城鄉開辦「習藝所再起」，把有60年歷史的花蓮習藝所，轉型為創造長者工作機會的場域，藉由烘焙習得米月餅、夢想50＋COFFEE與熟齡打工換宿等方式，提升長者自我價值感，也能經濟自主，創造豐富的第三人生。

芥菜種會於1950年代就開始關注原住民，當時貧困和缺乏資源，大多數原住民孩子無法進入學校學習，創辦人孫理蓮宣教士1963年在花蓮北埔購地，設立「習藝所」，並陸續開辦墊腳石學校及免費技職課程，提供原住民少女學習護理訓練、幼稚園保姆訓練的技職教育，期間一度因故停辦，如今轉型為社區長者服務工作。

芥菜種會執行長李肇家表示，今年習藝所再次將創辦人孫理蓮宣教士所走的路再走一遍，精神態度相同，不同的是要將習藝所的服務複製到台灣各地，讓有需要的長者擁有工作機會，走出家門與他人互動，避免長照。

「夢想50＋COFFEE」類職場空間，讓長者活躍老化，創造第三人生。咖啡館由4位平均68歲的熟齡族擔任，72歲的陳芳郁，是其中年紀最長的一位。她過去是家庭主婦，她說，可以學習新的事物，體力、腦力都變年輕了。投入社會參與，為延緩老化，遠離長照找到解方。

習藝所烘焙坊幫助社區裡的需要者。學員高秋鳳慢慢走出家庭變故陰霾，原本一直擔心自己做不好，想放棄，但烘焙師傅鼓勵她：「妳就是來學的，將來出去會很有成就感！」讓高秋鳳重拾信心與盼望。

芥菜種會表示，2026年台灣將邁入超高齡社會，勞動力減少、扶養負擔加重、長照問題等愈加沈重；花蓮習藝所烘焙的習得產品、原民熟齡婦女專技培力製做的編織小物、夢想50＋ COFFEE的咖啡分享，每一件產品的背後，都有一個需要與故事。芥菜種也期盼與愛心店家合作，將助人的理念，化為公益行動。