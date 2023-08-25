桃園市原民局為保障原住民權益與土地正義，辦理原住民保留地禁伐補償及造林獎勵。審計處指出，部分地號撥付面積大於地籍面積，或現況為果園、倉儲等，仍核撥補償金，建議提升審查正確性。原民局回應，因部分土地分割、拍賣或贈與未告知，已通知要繳回溢領金額共約27.9萬元，也會建置圖台系統結合地政資料加強審查。

據統計，桃園市2021至2022年撥付原住民保留地禁伐補償與造林獎勵約2億13萬元。審計處指出，部分撥付禁伐補償面積超過土地登記面積，共有66筆，另禁伐申請人與土地所有權人不符者共有356筆，應查明差異原因及有無溢發補償或獎勵金。

審計處提到，原住民族委員會於前2年核定補助桃園市原住民保留地禁伐補償經費約9851萬元，共6577筆，但根據2021年9月國土利用現況調查，發現部分補償地號中，現況為果園、倉儲、服務業、遊樂場所、純住宅及崩塌地、或有河流、道路等，仍核撥補償金，應建立勘查與監督控管機制。

審計處建議，雖建立禁伐補償巡查報表管理系統，但系統未連結地政機關地籍資料，無法自動勾核異常及錯誤資料，衍生溢發追繳補償金情況，應連結地政單位的地籍資料，並參考其他縣市運用空拍技術檢測，建立監督機制，提升審查效率與正確性。

原民局回應，部分撥付禁伐補償面積超過土地登記面積者，及禁伐申請人與土地所有權人不符者，經查主因為土地重測、分割、拍賣或贈與等，但未主動告知受理機關，才無法即時更新，經釐清共有26筆誤發，已函請申請人依規定繳回溢領補償金，共27萬9689元需於11月30日前繳回。

原民局說明，《原住民保留地禁伐補償條例》中補償對象是指林地面積，非整個土地面積範圍，經勘查確認竹、木覆蓋率逾7成，且無濫墾或濫伐，有補償必要者即可核准。審計處透過國土測繪中心調查結果查核補償狀況，該局未有國土利用現況調查資料相關法定裁罰案件及超限違規利用面積可供比對，且調查機制、時間、範圍、方式、程序，與原住民保留地禁伐補償條例規定的勘查作業審認基礎有異。

原民局表示，今年度辦理勘查檢測作業再次現勘逐一釐清，並配合原住民族委員會規畫建置「原住民保留地禁伐補償圖台系統」，未來系統會連結地政機關資料辦理審查核對，並於全國系統平台介接或套繪空拍現況圖層等方法，建立勘查與監督控管機制。