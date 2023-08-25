情商高、懂得做人，人緣自然好，《搜狐網》運勢專欄點名天秤座、摩羯座及雙子座情商相當高，懂得在各種場合說適當的話，不會輕易表現出不愉快；其中第1名的天秤座非常注重人際關係，不喜歡與人爭高下，遇到不開心的是總是默默放心裡。

▍第1名：天秤座

天秤座對人彬彬有禮，就算被冒犯，也不會往心裡去；注重人際關係的天秤，大多時間都在學著如何和人打好關係，講話一定會先考慮對方感受，不會輕易脫口而出。天秤個性溫和，不喜歡與人爭高下，就算遇到不開心的事情，也只會默默放在心裡。

▍第2名：摩羯座

摩羯座性格沉穩，善於觀察且思想獨立，雖然平時話不多，不過每句話都能讓身邊的人感到舒服，情商相當高。

▍第3名：雙子座

雙子座擅長偽裝，不容易信任別人，只會向親近的友人透露心事；不過雙子容易察覺他人的煩惱，而且能夠幫忙解決，不論在生活或事業，都有強大的本事。