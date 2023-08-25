台南登革熱病例已累計2085例，112學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議今天在長榮大學登場，面對下周三開學在即，會中聚焦校園登革熱防治；教育局長鄭新輝強調，孳清是防疫重點，籲各校持續定期孳清，如學生確診請假休息則不列出缺席紀錄，並由學校提供遠距線上教學，確保學習不中斷。

今天校長會議由副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，他提到，目前台南登革熱疫情嚴峻，籲請校長務必帶領團隊在開學前完成校園環境清理與巡檢，除了樹洞與瓶罐外，大片落葉與地面凹洞也應特別留意，持續向校內同仁宣導落實巡、倒、清、刷等登革熱防治工作，提高警覺，共同守護孩子的健康安全。

鄭新輝說，開學後的校園登革熱防疫重點包括持續定期孳清，同時鼓勵學生擔任住家防疫小尖兵，每周2次協助巡視家中積水容器並記錄聯絡簿，學生若確診請假在家休息不列出缺席紀錄等。

校長會議以「人工智慧新世代、前瞻視野擘未來」為主題，由教育局長鄭新輝說明本市「智慧科技力」政策，也邀請疾病管制署南區管制中心陳靜瑩科長說明登革熱防治。

葉澤山另也提到，今年10月台南將辦理全國運動會，有多所學校協助，籲請校長們全力支持，另，明年逢台南400年，市府各局處都有相關活動，也請校長帶領學校老師將台南400納入課程，強調台南400是市民共同承載的記憶與榮耀，邀請大家一起參與。