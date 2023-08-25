台南台鋼獵鷹25日宣布，擁有輕鬆爆扣體能的「台藝飛人」張幃翔約滿不再續約，離隊成為自由球員，張幃翔當年SBL未被選上，隨後加盟台灣銀行、裕隆納智捷兩支SBL球隊，2021年加盟台鋼獵鷹成為元老球員，但在上季已經逐漸跌出輪替名單之外，會遭獵鷹釋出並不意外，接下來就看他能否找到新東家。

以下是台鋼獵鷹新聞稿，『台南台鋼獵鷹今(25)日宣布球員張幃翔合約期滿後不續約，正式離隊成為自由球員。

「飛人」張幃翔為台鋼獵鷹效力兩個賽季，且是球隊在成立元年的網羅對象，並成為第一季的主力班底，多次在場上以勁爆體能上演爆扣戲碼，帶給球迷們很棒的視覺饗宴，也代表球隊參加T1第一屆明星賽灌籃大賽，不過第二季在獵鷹大動作改變陣容後，張幃翔發揮空間受限，他並沒有因此鬆懈，平常訓練後常見他主動與教練團討論狀況。

即便上場機會減少，張幃翔場下積極的態度也受到教練團肯定，球團也祝福張幃翔能追求更棒的發展機會，持續續寫籃球篇章！張幃翔表示：「很感謝這兩季台鋼給我舞台展現，球團從上到下都很團結、努力，是一個很棒的大家庭，在這裡學習到很多都會是未來成長的養分，接下來我也會繼續在籃球路上努力！」』