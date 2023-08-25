我國溫室氣體排放趨勢。（環境部提供）

主要國家經濟成長與燃料燃燒溫室氣體排放成長。（環境部提供）

環境部今(25)日公布國家溫室氣體排放清冊，統計結果顯示，我國淨溫室氣體排放量從2007年排放峰值後逐步下降至2020年，2021年因疫情趨緩經濟復甦帶動用電成長致使碳排增加，2022年推估排放量較2021年碳排將減少3.3％，低於基準年2005年排放量。

我國雖然非「聯合國氣候變化綱要公約」締約方，但從2015年起均依循聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)國家溫室氣體清冊指南進行統計，今年已更新至2021年排放統計。而依照IPCC清冊指南，統計結果包括總溫室氣體排放量、淨溫室氣體排放量、能源、工業製程及產品使用、農業、土地利用、土地利用變化及林業、廢棄物等部門別統計。

統計結果顯示，我國淨溫室氣體排放量從2007年排放峰值後逐步下降至2020年，2021年因疫情趨緩經濟復甦帶動用電成長致使碳排增加，該年我國總溫室氣體排放量297百萬公噸二氧化碳當量，主要來自能源產業及製造業，較2020年增加4.56％；而依經濟部今年8月公布「2022燃料燃燒之二氧化碳統計與分析」資料推估，2022年淨排放量將下降至266.1百萬公噸二氧化碳當量，較2021年碳排將減少3.3％，低於基準年2005年排放量。

環境部氣候變遷署表示，依據國際能源總署「燃料燃燒二氧化碳排放量」報告顯示，2021年全球能源相關二氧化碳排放較2020年成長6％，我國2021年燃料燃燒溫室氣體排放僅增加3.7％，相對較低；再者我國2021年經濟成長率相較2020年成長6.5％，比對歐美等先進國家同期經濟成長率大多低於我國，但其燃料燃燒溫室氣體增加率均高於我國。