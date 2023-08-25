十銓宣布與美國知名代理商ASI Computer Technologies展開合作，旨在持續深耕北美市場，ASI Computer Technologies總部位於矽谷，是IT產品和提供電腦硬體及軟體解決方案領域翹楚。結合ASI Computer Technologies在美洲市場超過35年的代理商經歷以及廣泛的經銷資源，攜手搶攻十銓科技在北美地區市占率。

十銓經營北美市場多年有成，2015年起首先從電商開始布局，伴隨全球電競浪潮席捲而來，十銓立即插旗北美電競及SI裝機市場，B2B商業版圖不斷擴大，近三年整體營業額及銷售量成長五成以上。創作者市場需求強勁，美洲市場幅員廣大且擁有龐大創作者產品線商機，本次以T-CREATE記憶體及電腦配備升級首選的TEAM記憶體、固態硬碟作為首波攻占市場戰力，攜手ASI將十銓產品深入美國市場，提升品牌價值。

ASI Computer Technologies總部位於矽谷，該公司成立於1987年，這35年來一直都是IT產品和解決方案銷售通路的佼佼者，在美國和加拿大設有9個區域銷售和物流運營機構，並迅速發展成為美國和加拿大8000多家經銷商的首選合作夥伴，ASI同時提供廣泛的產品、組件、解決方案和專業服務陣容，也是十銓選擇搶攻美加市場的信賴夥伴的因素，期盼未來與ASI一齊帶動品牌銷售，擴大品牌搶占美國市場版圖，創造雙贏。

十銓旗下T-FORCE電競品牌宣布散熱系列產品再添新悍將，包含T-FORCE DARK AirFlow I SSD散熱器以及T-FORCE RT-X120 ARGB風扇。為配合不斷進化的強大PCIe Gen5 SSD高速讀寫效能，十銓推出的最新T-FORCE DARK AirFlow I SSD散熱器讓玩家享受Gen 5高速讀寫效能；T-FORCE RT-X120 ARGB風扇也能使玩家自由打造個性裝機風格，此二款產品全球首波將自10月起於北美Amazon開始販售。

面對消費性儲存產品的快速發展，尤其是從PCIe Gen4 SSD正式進入PCIe Gen5 SSD的新世代，十銓為PCIe Gen5 SSD在高速傳輸效能下所產生的高溫反應提供完整解決方案，使SSD能維持在最佳的工作溫度且達到長時間穩定的高速運作，提供消費者完美體驗GEN 5 SSD新紀元的高效讀寫性能。