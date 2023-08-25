李長庚表示，目前國泰金及各子公司對大陸曝險金額4000億元，相較於疫情前，這3年半因為資金需求減低，加上風險控管，曝險金額下降2000億元。在這4000億元中，800多億元是放款，3200億元股票及債券投資，有關房地產曝險105億元，主要以央企為主，信用評等為投資等級，市場流動性佳，並針對有一定償債能力來投資；授信則沒有地產開發商授信，國泰世華銀行大陸這兩年零逾放，6月底放款金額78億元人民幣。

國泰金今年上半年稅後淨利330億元，每股盈餘1.98元。子公司國泰世華銀行稅後淨利創同期新高，達175億元，年增30％；國壽稅後淨利131億元。

國泰世華銀行上半年放款年成長12％，放款餘額2兆1245億元，存款2兆2139億元，年成長15％，逾放比0.09％、備抵呆帳覆蓋率1812％，信用卡手收動能強勁，帶動整體手續費淨收益較去年同期增長19％，達105億元。

國壽上半年總保費收入2337億元，年減4％，初年度保費收入(FYP)年減2％，為704億元，傳統型長年期繳商品FYP成長，初年度等價保費收入(FYPE)年增9％，為245億元。

上半年避險後投資收益率3.44％，較去年同期4.48％下滑，主要去年上半年實現股債資本利得及台幣貶值。避險前經常性收益率持續提升，債券利息收入達雙位數成長，避險前經常性投資收益率3.36％。上半年淨值較去年底回升千億元，達到5681億元，金融資產未實現損失由2181億元縮小至1302億元。