美國前總統川普遭控密謀推翻喬治亞州2020年總統大選結果，今天主動前往監獄投案，並留下史上首張美國前總統的司法檔案照，而過去也曾有9位名人在美國留下過這類檔案照。

美國前總統川普的司法檔案照。（圖／路透社）

法新社報導，照片中的川普（Donald Trump）緊皺雙眉怒視鏡頭，他身著招牌海軍藍西裝與紅色領帶，站在刺眼的燈光下拍攝照片，他的背後是暗灰色的背景，左上角還印有當地警長徽章的浮水印。

川普在今年先前3度被逮捕時，都設法躲掉拍攝司法檔案照（mug shot）的羞辱，但這次喬治亞州官員們堅持必須按照標準程序進行。

這張照片可能成為史上最著名的司法檔案照，這是美國前總統首次出現在這類照片上，並立刻在川普的支持者及批評者間成為具有代表性的形象。

司法檔案照通常象徵著公開羞辱的一刻，但川普卻欣然接受這張照片，並轉發到他的社群媒體平台上，還附上他競選網站的連結。

除了川普，法新社還盤點另外9位曾拍攝司法檔案照的名人。

● 前美式足球球星辛普森（O. J. Simpson）：辛普森1990年代因涉嫌殺害前妻及前妻友人遭洛杉磯警方逮捕，他在拍攝檔案照時留下了似笑非笑的表情，這張照片一週後登上「時代雜誌」（TIME）封面，如今更是出現在T恤到特製電吉他等各種物品上。

● 英國知名影星休葛蘭（Hugh Grant）：休葛蘭1995年在洛杉磯日落大道召妓被洛杉磯警察局（LAPD）逮捕，檔案照片中的他駝著背、面露尷尬，一副「我到底是怎麼了？」的樣子。

● 美國高球超級巨星老虎伍茲（Tiger Woods）：老虎伍茲2017年因酒駕在加州被捕，檔案照裡的他看來狀態不太好，他臉部浮腫、有著深深的眼袋，臉上還帶有好幾天沒刮的鬍渣。

● 金球獎影帝尼克諾特（Nick Nolte）：尼克諾特2002年因危險駕駛在加州馬利布（Malibu）被警方逮補，稀疏油膩的頭髮、茫然的表情和呆滯感，與10年前獲「時人雜誌」（People）評選為「全球最性感男人」的稱號相去甚遠。

● 靈魂樂教父詹姆斯布朗（James Brown）：詹姆斯布朗2004年因涉嫌家暴在南卡羅來納州被捕，檔案照裡的他看來儼然就是個野人，但他在艾肯郡（Aiken County）警長隔天發布的最新照片中看來好多了，或許有人好心借了他一把梳子。

● 社交名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）：芭莉絲希爾頓2010年因持有古柯鹼遭警方逮捕，但她似乎不太擔心自己碰上的麻煩，這次事件也讓她被判處1年緩刑及一些社區服務。

● 奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）：女星暨倡議人士珍芳達1970年因涉嫌襲警遭逮，她在檔案照片中舉起拳頭，正如她當時發起對越戰的抗議一樣。

● 美國男模米克斯（Jeremy Meeks）：米克斯是美國時尚界近年詢問度頗高的模特兒，他在2014年步入模特兒圈子前曾是幫派成員，也被判處重罪。

● 民主黨前聯邦參議員愛德華茲（John Edwards）：川普如今雖然是首位拍攝司法檔案照的美國前總統，卻不是第一位拍攝這種照片的政治人物。愛德華茲2008年在角逐黨內總統候選人時落敗，2011年因非法挪用競選資金案被捕，最終獲得撤銷起訴而洗脫罪名。