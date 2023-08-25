大汽電（8931)去年SRF（固體再生燃料）生產系統商轉，儲坑與輸送系統也將陸續完工，規劃明（2024）年混燒汽電共生系統將100％採用SRF再生燃料，有利毛利率向上。另，投資11.6億元新設燃氣發電機組，待2025年推動燃氣的汽電共生廠商轉，燃煤汽電共生系統順勢退場除役。

台汽電表示，陸域風電設置以漢寶風場進度較快，預期今年底、明年初開始施工；竹南風場環評已核定，大埔風場環評仍進行中。

光電佈局已取得烏山頭水面光電2期（容量13MW）、彰化永興（容量30MW-32MW）漁電共生開發權，預計2025年併網上線。至於綠電事業售電業務已轉供14家，累計轉售逾4億度電力。

大汽電現有3部發電機組、2套汽電共生系統，多採取煤炭混燒固體再生燃料（SRF）、或以天然氣為燃料的規格。上半年營收年增48％，盈餘1.36億元，年增129％，EPS 1.11元。

大汽電指出，SRF主取代煤炭來燃燒，除自用也可售給其他汽電共生廠。因SRF原料是廢棄物，收取時有處理費用收入，製成SRF出售時也有收入，一來一往間燃料成本下降、處理收益上升，每月有600~700萬元差距。目前混燒鍋爐約20～25％採用煤炭，自用SRF效益提升，煤炭混燒比可望下降到5％。