新竹市長高虹安日前因貪污等案遭北檢起訴，去年市長選舉期間揭露此案的國民黨新竹市前議員林耕仁先前提出4點問題要檢調釐清，今他再度於臉書發文，指高虹安貪污案遭起訴，而3位在野「總統參選人」竟全部相挺，呼籲迷途知返千萬別「羊入虎口」！

林耕仁指出，蔡政府執政7年多來天怒人怨，尤其政府許多政策執行都存在「貪腐」的陰影，民進黨政府如此執政不利，也正是人民期待再次政黨輪替換的契機。他說，反貪腐原是在野黨質疑執政者的大殺器，也讓角逐總統大位的賴清德支持度始終只能侷限在民進黨的基本盤內。

林耕仁說，但讓人跌破眼鏡的是，高虹安貪污案起訴，竟讓在野「總統準參選人」全部相挺清白「上車」，這樣的行動真能符合人民「反貪腐」的決心嗎？不問是非的相挺，難道不是自己口中罵的「看顏色辦事」？

林耕仁也強調，高案業經起訴，隨著法院的公開審理，相關人證事證終會攤在陽光下，供人民檢視，他不願見熱愛的國民黨也深陷挺貪污泥淖之中，迷途知返猶未晚矣，誰先醒悟走回主軸，誰就有繼續挑戰的戰鬥力，不然就是三隻羊一起「上車」，最後「羊入虎口」！