大陸知名選秀節目《中國好聲音》，因疑似報復已故歌后李玟，遭到觀眾抵制，連過往的爭議通通被挖出，稍早，浙江衛視宣布《中國好聲音》暫停播出。多次為李玟出頭的巨星甄妮，第一時間抱持懷疑態度，得知是真的後，激動地發文了。

浙江衛視25日上午在微博發聲明：「鑑於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」消息一出，《中國好聲音》的母公司星空華文控股有限公司股價再度暴跌12.5%，

《中國好聲音》暫停播出。(圖/浙江衛視微博)

有網友特地連到甄妮的臉書留言：「（《中國好聲音》）宣佈停播了，阿姐（甄妮）發火，非同小可」，釣出甄妮回應：「真的嗎？我不信，要看證據。」甄妮得知《中國好聲音》確實暫停播出後，欣喜若狂地發文：「我大哭哭哭哭哭哭哭，是你們的功勞，正義之聲萬歲，不能騙我喔！」網友留言安慰：「別哭別哭！沒騙沒騙！邪不勝正，我們還要看妳發正義之聲平怒火之氣。」而甄妮在留言區透露：「今天才告訴你們，她半夜撫摸我的臉很不捨。我更知道今晚她還會來謝大家。CoCo安息吧」，感謝各界老師們、網紅連續多天替李玟討公道。

甄妮起初不信《好聲音》停播。（圖／FB@甄妮）

甄妮知道《好聲音》停播後，不禁喜極而泣。（圖／FB@甄妮）

甄妮透露李玟入到她的夢裡。（圖／FB@甄妮）

甄妮是李玟的扶靈人士之一，兩人感情宛如母女，她不捨李玟生前抗議《中國好聲音》賽制不公卻遭報復，19日先發文批評：「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」接著連發多篇文章怒罵《中國好聲音》以及影視界風氣，甚至爆料「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版」，再撂下狠話：「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧」。

甄妮仗義的行為，引發外界討論，有人好奇為何她不怕被惡整，敢直接硬槓《中國好聲音》？資深粉絲透露，甄妮在演藝圈地位齊名鄧麗君、鳳飛飛，在華語樂壇擁有不可撼動的崇高地位，無須害怕被潛規則；而甄妮本人也在臉書直言：「不用抬舉我，也不用數落我，對這個鳥圈子，我早就『投降』了。」