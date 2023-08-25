金門家扶中心頒發弱勢家庭大專新生獎助學金，，讓孩子們能順利進入大學的殿堂。(圖／金門家扶中心提供)

金門家扶中心長期協助地區的經濟弱勢家庭成員中，今年高中職應屆畢業生共有十八人錄取大專院校，但大筆的註冊費用卻成為一大負擔。為協助這些新鮮人們解決燃眉之急，今(25)日上午由中心扶幼委員會主委楊肅謙、副主委許燕輝及委員陳媽愛，代表致贈每一位金榜題名的同學獎助學金，讓孩子們能順利進入大學的殿堂，展開逐夢的路程，達成實踐理想的偉大使命。

家扶中心指出，今年該中心的高中生受助學童，從升學人數的數字顯示，八名考上國立大學、十名考上私立大學，其中十五名將負笈到台灣的學校就讀，三名留在金門大學就讀。而今年的家扶學生共有二十二人從高中職應屆畢業，兩名考上岸巡單位服務，一位在等義務役召集令，一位已在餐飲界工作，全體畢業生升學率接近八成。

扶幼主委楊肅謙說，每一位學童透過不斷的努力，終於達成自己的目標，到不同的學校學習不同的知識，這都是他們付出心力所獲的甜美果實。期盼將來能完成學業有所收穫，出社會後能具有能力，孝順父母、回饋社會，選擇你們想要過的生活方式。但也不要忘記這一路上，曾經伸出過援手幫助過你們的人，鼓勵大家事業有成時，也成為一位幫助別人的人，將對學弟妹們的愛，一棒一棒的傳承下去。

家扶中心主任李桂平則表示，此次獲得升學的學生都是來自地區經濟弱勢的家庭，尤其以單親母親扶養子女占九成以上，平時生活就已捉襟見肘勉強度日。然而家長面臨到子女新的學程，甚至須到外地求學，這一筆忽然多出來的學雜費用及生活開銷，實在不是他們所能輕易解決的難題。

李桂平說，家扶中心的社工老師在家庭訪視中發現到，其中部分家長已萌生退意，學雜費用籌措無門，且又要離鄉背景到台灣就讀大學，花費又非同小可，想說孩子畢業後先找一份穩定工作再說。家扶中心為安撫這些弱勢家庭家長的內心，以及安定學童求學的意願，因此提早發放大專新生獎助學金，讓孩童們早日吃下定心丸，趕快去籌備新生註冊及就學的相關事項。

金門家扶中心說明，因為此次籌措獎學金非常困難且嚴重的不足，該中心仍舊依照就學地點經費需求的不同，來協助這一批大學新生。離開家鄉就讀台灣學校的同學，因離家所需的花費變龐大且還要住校或租屋及飲食費用，因此家扶中心協助每位孩童六萬元獎助學金；留在家鄉就讀國立金門大學的學生每位三萬元獎助學金的幫助，希望將每一分得來不易的善心人士獎學金的贊助捐款，都能花在刀口上充分利用。此次由家扶中心暫先墊發頒發出去的獎助學金，共計新台幣九十九萬元，暫時紓解了家扶弱勢家庭新生學童燃眉之急的註冊困境。

頒獎活動中，家扶中心也另安排經驗分享課程，請家扶先期的學長姐們，介紹大學相關事宜，從註冊抽宿舍到選課、選社團以及打工和擔任幹部等等細節，分享給今年考上大學的家扶中心學弟妹新鮮人參考，讓他們有一個方向及指引。

金門家扶中心再次呼籲善心人士及地方鄉親，此次獎助學金籌措嚴重的不足，目前大約只籌到四分之一的獎助學金，但該中心本著「一個都不能掉隊」的決心，讓每一位有能力考上大學的學童們，都能順利進入學校就讀。期待社會大眾在您所及的能力之下，能慷慨解囊補上最後的缺口，幫助這一群急需協助的孩童，提供機會讓她們能有成長的契機，為往後成為金門有用的人才奠定成功的基礎。獎助學金愛心支持專線，請聯繫家扶中心082-326139，由專人為您協助說明。