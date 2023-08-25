苗栗縣長鍾東錦25日主持智慧城市啟動會議。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦25日主持智慧城市啟動會議，實現去年選戰期間所提政見。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦25日主持智慧城市啟動會議，聽取民間廠商人員簡報。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦在選舉縣長期間曾提出要建置苗栗縣國際智慧城市政見，鍾東錦實現政見，25日召開第一次苗栗縣智慧城市策略推動會議，邀請曾經參與台中市等多個縣市智慧城市設計規畫的民間廠商團隊，簡介智慧城市規畫內容，包括了交通、醫療、農業、觀光及行政等5大方向，未來將一步一步建置智慧城市，與國際接軌。

鍾東錦在去年縣長選戰期間曾赴台北市觀摩智慧城市運作模式，就任後，就指示縣府計畫處積極蒐集相關資訊，並尋訪可行方案研究機構後，找到逢甲大學研究助理教授賴玉真所率領團隊，協助提供建置計畫初步規畫方案。25日上午由鍾東錦親自主持啟動會議，邀請賴玉真出席解說。

縣長鍾東錦指出，苗栗縣有許多美好的傳統和文化，但有關智慧城市推動方面，目前落後六都，在充滿挑戰的新時代，智慧城市的建設是未來重要的發展方向，因此，他在競選政見中提出了推動國際智慧城市的目標，期望未來讓苗縣鄉親擁有跟一線城市一樣的繁榮與驕傲。

鍾東錦並指出，為建構智慧城市，由縣府計畫處擔任智慧城市推動窗口，協助各局處規畫及推動各項工作，另由委託的專業團隊易圖科技公司擔任執行團隊，朝向智慧農業、智慧醫療、智慧交通、智慧觀光、智慧行政5大方向挺進，期許大家努力建置各項專屬苗縣的智慧生活應用服務，開創苗縣更美好更智慧的未來。

計畫處長黃國敏說明，苗縣智慧城市策略推動委託專業服務案重點工作包括9至11月辦理各局處訪談、113年1月辦理期中報告審查、5月辦理期末報告審查、6月辦理成果說明會議等。