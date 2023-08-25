經3D放射線攝影，發現徐男有一倒置牙齒位於上頷右側側門齒及左側正中門齒間。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化一名28歲的徐姓男子，因1顆門牙本該往下長，卻反而往上生長成埋伏齒，並造成門牙空隙太大，不只影響外觀，也因此造成徐男講話「漏風」，口齒不清，女友還因此求去。他怨嘆都沒人告訴他牙齒的問題，只得求助牙醫師，不再讓一口怪牙影響他的人際關係及感情。

衛福部彰化醫院牙科主任金椿期指出，有些人的門牙天生間隙較大，但如果過大，造成說話「漏風」，就要特別注意，因為這有可能是該往下長的門牙反而往上長，埋在牙骨內成為埋伏齒，徐男就是因為這樣問題來求診，希望改善門牙間隙過大及說話「漏風」的問題。

當時徐男表示，他原本只是覺得自己門牙的縫隙大了點而已，出社會後在交朋友時，常因為講話「漏風」、口齒不清等問題而被同儕恥笑，甚至連女朋友都因為這樣而離開他，讓他痛定思痛面對牙齒造成的問題。

金椿期說，經3D放射線攝影，發現徐男有一倒置牙齒位於上頷右側側門齒及左側正中門齒間，合併彎曲牙根，此埋伏齒位置倒置，牙根極度彎曲，無法利用矯正力牽引至正常位置，但若不處理，又無法避免往後病變的風險，所以建議拔除埋伏齒，再做假牙。

徐男思考後接受建議，術後門牙變得整齊，發音也不再「漏風」。徐男語重心長向醫師表示，他有切身之痛，門牙的這顆埋伏齒讓他對自己沒信心，影響甚鉅，長年來都沒人跟他講過這樣的問題，提醒家長應該要多注意孩子的牙齒，不要讓有埋伏齒的孩子要長大後才知道。

金椿期說，在臨床上，埋伏齒以智齒、犬齒比較常見，門牙較少見，因為牙齒無法依正常路徑順利萌發而藏在骨頭裡，因此會造成空隙，但很多人都以為是天生的，大部分人都要等到出問題就診才知道。

埋伏齒如果不處理，有感染發炎之虞，甚至發生病變，如果是小時候即發現牙齒生長方向異常，可藉由口腔手術合併矯正治療，將牙齒牽引拉到正常位置，處理上會簡單許多，如果像本起個案的徐男等到長大之後再處理，通常難以拉引，只能拔除後再做假牙。

金椿期指出，恆齒萌發有一定的時間及順序，上頷正中門齒一般於6至8歲萌出，如果較正常萌發時間延遲1年以上，最好就醫進行口腔及影像檢查，如果是埋伏齒，就可以趁早矯正。