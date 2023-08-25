由文化部、高雄市政府與數位發展部攜手打造「文化科技」新品牌「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」，首屆將於今年10月7日至10月22日在高雄盛大舉辦。高雄在全球XR領域佔有一席之地，將於活動期間推出亞洲最大的XR影展《XR無限幻境》，聚集最頂尖的沉浸式影像與虛擬實境作品。全球虛擬實境科技先驅品牌HTC，規劃高雄做為《永恆聖母院》世界巡迴首站，透過沉浸式VR ，不僅還原於2019年大火燒毀的聖母院，更深度探索聖母院歷史，共遊中世紀巴黎饗宴。

TTXC台灣文化科技大會XR影展亞洲最大。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市長陳其邁體驗過後指出，《永恆聖母院》是運用5G優勢技術將科技與藝術跨域合作的VR作品，運用新科技帶來創新想像，也讓大家體驗虛實交錯的歷史文化奇幻旅程。到法國巴黎旅遊最重要的行程就是要到聖母院，現在藉由科技技術，在高雄就可以體驗最重要的法國文化藝術宴饗，透過這次參展，也可以了解法國聖母院過去的歷史，輝煌的藝術，以不同的角度、更全面性看見聖母院，相信會吸引很多人來參觀。也特別感謝HTC大力響應市府與文化部、數位部共同主辦的「TTXC台灣文化科技大會」，安排《永恆聖母院》世界巡迴首站在高雄，讓TTXC的前導活動就精彩萬分。TTXC台灣文化科技大會結合了數位內容產業，融合文化、藝術與科技，內容非常豐富，請大家拭目以待。

文化部也呼應行政院核定「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，特別與高雄市政府及數位部合作，將首屆台灣文化科技大會落腳高雄。活動內容包含影視、音樂、AI、OTT等領域，結合高雄享譽國際的亞洲最大XR影展、高雄電影節、Takao Rock打狗祭，推出跨域整合的新品牌，並延續高雄這兩年來的派對城市DNA，帶領民眾在愉悅的氣氛下，體驗最新文化科技浪潮。

高雄市長陳其邁體驗《永恆聖母院》VR。（圖片來源：高雄市文化局提供）

數位部數位產業署也表示，近年來，高雄市政府不遺餘力地推動本市5G科技產業的發展，本次展覽更重要的是將其與文化結合應用，讓一般民眾也能體驗到科技之美。《永恆聖母院》繼2022年在法國引起全球矚目，2023年以高雄做為海外巡迴首站，相信民眾無論是對法國的憧憬、文化的好奇、藝術的享受、還是對科技的熱愛，都能在本次展出都能獲得耳目一新的滿足。

《永恆聖母院》以高雄作為海外巡迴首站，更是TTXC台灣文化科技大會前導活動，即日起至2024年3月31日於國立科學工藝博物館展出。TTXC台灣文化科技大會10月7日（六）至22日（日）舉辦。亞洲最大的XR影展《XR無限幻境》將於高雄流行音樂中心珊瑚礁群及駁二VR體感劇院登場，日前已公布許多精彩片單，包含去年拿下高雄電影節VR金火球大獎的《謎幻泡泡糖》全新中文版、威尼斯影展評審團特別獎《蛋蛋大逃殺》，以及贏得今年巴黎白晝之夜全場好評的《機器人小艾德》，精彩內容請關注TTXC台灣文化科技大會官網( https://ttxc.tw/ )。

TTXC高雄電影節《XR無限幻境》。（圖片來源：高雄市文化局提供）