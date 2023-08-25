基隆市政府發言人余治明表示，本次超跑嘉年華活動吸引眾多車迷與民眾齊聚，並創下逾3.5萬人次參觀，也有眾多媒體前來報導，活動受到高人氣的關注，後續所產生的觀光效益，也帶給基隆極大的助益。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

活動舉辦的車流統計可看出，與前兩周末比較，並沒有明顯成長趨勢，可見提前宣導與分流的做法有所成效。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府於19、20日連續兩天，舉行「超跑嘉年華」活動，也帶動觀光人潮。25日基市府發言人余治明、基隆長榮桂冠酒店業務部副理崔清華、交通處科長曾令偉以及交通隊長張豫立說明活動成果與當天交通情形。

余治明表示，該活動吸引眾多車迷與民眾齊聚，並創下逾3.5萬人次參觀，也有眾多媒體前來報導，活動受到高人氣的關注，後續所產生的觀光效益，也帶給基隆極大的助益。

曾令偉則表示，超跑嘉年華動靜態展示跑約各50台，室內區有小型超跑遊戲區，讓孩童們玩得不亦樂乎。而活動媒體露出統計，共有電視20則、報紙18則，網路216則，替基隆市帶來大量宣傳，許多外縣市年輕朋友也從媒體得知活動而前來參與。現場活動統計第1天截止到晚間7時30分，約有2.34萬人次，第2天為1.17萬人次，對於基隆的餐飲業及觀光消費也帶來幫助。

曾補充，針對於活動期間的車流量變化，對照8月12、13日，於8月19、20日呈現遞減趨勢，分析原因為活動會場緊鄰「公共運輸站點」，民眾選擇利用大眾運輸工具前往，避開可能塞車情況。除此之外，交通處也提前一周宣導提醒民眾改道，避開市區道路提早走台62線，所以市區的交通流量相較於前一周並沒有明顯成長的趨勢。

交通隊長張豫立則指出，活動期間為降低周邊交通衝擊，交通隊觀察現場交通，適時調整號誌時制及派遣義交指揮，並於上游路口及周邊以告示牌面與資訊可變標誌提醒用路人提早改道。經觀察，中正路往南方向上游路段車流量，與前一周六、日兩天比較，並無明顯增加之趨勢，推測活動地點位於市區，可能提高外縣市民眾搭乘公共運輸工具意願，且進入市區之用路人則提早透過臺62快速道路改道行駛，對於活動現場周邊交通影響尚在可接受範圍。

長榮業務部副理崔清華則表示，今年因出國之旅客比較多，這次暑假尤其是8月份，訂房速度很慢，還有很多客人都在出發前3日才訂房，而8月19日及8月20日因超跑活動因素飯店處地利之便，工作人員及旅遊人次增加，來客訂房及滿房的速度，較近日之訂房速度提前2周，營收約有4％至5.5％的增加幅度。