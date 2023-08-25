屏東縣政府為鼓勵青年創新發想並培育產業人才，打造各領域創新屏東隊，並結合近年創設的各主題青年創育基地，以「智慧農業」、「數位科技」、「創新旅遊」、「青銀共融」4大產業作為競賽主題，總獎金共計120萬元，競賽期間各主題將分別舉辦8場主題講座及4場培力工作坊，提供青年團隊專業技能培訓及知能養成。

勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，2023年社會創新競賽延續過去創新設計與實作的精神，擴大辦理並新增各不同子題供青年發揮，自即日起受理青年團隊報名，期望透過「政府出題，青年解題」理念，鼓勵青年投入創意發想，為屏東提出創新方案。

李雨蓁指出，子題中的「旅創松」以恆春半島為場域進行創新遊程提案競賽，對應人文歷史、山林運動以及現今熱門工作假期體驗，提出新型態半島旅遊亮點；「數位松」則聚焦在屏東在地特色及節慶的數位行銷推廣，以光影光雕設計、數位互動、數位策展等形式進行提案；「共融松」則因應人口老化議題，以青銀合作理念，發想長期照顧創新方案、銀髮人才就創業創新模式等主題；「農客松」則延續推廣屏北地區及185縣道沿線觀光及農特產品行銷為主題，藉由彩帽鳳梨田設計以及農業廢棄物創新加值再利用，發展創新行銷策略。

李雨蓁補充，去年度以「可食地景X設計成真」為主題辦理的「農青創客松」，倡導生態議題的「旺福鴞」，以及設計高樹鄉吉祥物「旺寶」的兩組團隊，在20組團隊提案作品中脫穎而出，後續在縣政府輔導下完成地景設計與實作，扣合保育議題及貼近土地意象，吸引不少遊客慕名而來，也帶動區域產業的創新發展。

勞青處表示今年的創新競賽也將延續鼓勵青年發展創新方案，為地方議題提出更多可能的解方，也讓青年團隊透過競賽累積能量，後續再由縣府媒合各局處與相關企業，創造青年實踐理想的舞台。