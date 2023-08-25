施羅德亞洲多重資產投資部門認為，中國大陸經濟成長動力熄火，已漸漸不在投資熱區的名單上，特別是全球其它地區景氣也慢慢有起色。其中，可留意都是以科技族群為主的台股與韓股。

施羅德認為，如果全球其它區域比較疲弱或陷入衰退，但是中國大陸卻是很強勁的話，毫無疑問會進場選擇便宜的陸股。事實上，由於中國大陸表現沒那麼好，就算股價便宜還不能構成買進理由，需要找尋其它催化劑才行。

滬深300指數預期的未來本益比是11倍，不只低於過去十年平均值，也比台股約16倍要低很多。施羅德舉例，拿風險幾乎是零，大概在5%左右的短天期公債殖利率來說，為何要冒險去購買風險度較高的金融商品，就像要避開有高報酬的大陸房地產開發商一樣。

施羅德表示，大陸政策做多，可能會吸引長線投資人迅速重回陸股。但目前來看，現在是由短打的對沖基金在主導市場。不是說中國大陸不會成長，而是要等到政策真正落實，且反彈幅度較大時，才會比較寬心將大陸的評比調回中立。