高通AFC解決方案是一個完整的端對端產品組合，專為實現6 GHz Wi-Fi標準功率運作而打造。高通AFC解決方案支援針對6 GHz傳輸進行基於位置的功率最佳化，旨在讓室內和室外存取點能夠使用更高的Wi-Fi功率水準，提供更高的效能和更遠的覆蓋範圍，同時保護該頻段的現有使用者。

高通AFC解決方案具有統包、符合經濟效益、可擴展的建置，包括存取點代理和雲端系統，善用標準定義的介面，以支援跨利用6 GHz運作的網路部署的互通性，包括Wi-Fi 6E、 Wi-Fi 7及其延續技術。目前，它可用於跨高通Networking Pro系列和高通沉浸式家用連接平台(Qualcomm Immersive Home Platform)的客戶裝置整合，涵蓋住宅、寬頻營運商和企業細分市場。高通技術公司副總裁暨無線基礎設施和網路部門總經理Ganesh Swaminathan表示，本次獲得加拿大創新、科學暨經濟發展部的核准，並對此決策表示贊同。藉由高通完整的AFC解決方案，能夠部署可擴展的、統包式從雲端到晶片的服務，最大限度地提升6 GHz Wi-Fi效能。獲得核准後，高通可以加速客戶在加拿大的標準功率接取點部署，並準備擴展到其他地區。