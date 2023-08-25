苗栗縣政府秘書長陳斌山頒獎鼓勵弱勢家庭學生參與暑期工讀表現優良者。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府媒介縣內20家社福機構團體，提供37個名額給縣內弱勢家庭學生工讀。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府結合縣內20家社福機構團體，提供37個名額給縣內低收入戶、中低收入戶高中職以上在學學生暑期工讀機會，暑假即將結束，縣府25日上午舉辦幸福起飛暑期工讀計畫成果發表會，由苗栗縣政府秘書長陳斌山勉勵肯定工讀學生在工作期間的表現，並頒發優良工讀心得的學生勉勵狀及1千元禮卷。

今日成果發表會邀請工讀用人單位及所屬工讀學生出席參與，除表揚優良心得學生，另邀請獅潭區社會福利服務中心劉欣怡社工督導，透過團體課程帶領的方式，讓每位學生於課程中分享本次工讀經歷，此外每人藉由撰寫一篇圖文小故事，更加了解不同單位的工作內容。

今年獲獎3位暑期優良工讀心得學生為苗栗縣聲暉協進會工讀生陳美雯、苗栗縣智障福利協進會邱彥翔、苗栗縣智障福利協進會工讀生羅善音。其中最特別的是苗栗縣智障福利協進會邱彥翔因無法使用電腦，自行手寫心得，其用心努力撰寫工讀心得之舉更值得讚許。

秘書長陳斌山表示感謝今年20個提供暑期工讀的社福單位，讓學生們可利用暑假期間到各不同領域的單位學習相關技能，也藉此計畫，提前體驗到未來進入職場的工作體驗，期許同學們開學後回到學校能繼續在課業上努力、有更好的成績表現，未來能有更高更廣的視野。

社會處說，這次暑期參與工讀的學生，努力付出、認真克服工作困境，各自都有成長收穫，為自己暑期工讀生活畫下句點。縣府未來將持續辦理各項自立脫貧相關措施計畫，也鼓勵縣內高中職以上在學的學生們，利用暑假期間返鄉工作參加暑期工讀。