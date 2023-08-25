苗栗縣政府結合縣內20家社福機構團體，提供37個名額給縣內低收入戶、中低收入戶高中職以上在學學生暑期工讀機會，暑假即將結束，縣府25日上午舉辦幸福起飛暑期工讀計畫成果發表會，由苗栗縣政府秘書長陳斌山勉勵肯定工讀學生在工作期間的表現，並頒發優良工讀心得的學生勉勵狀及1千元禮卷。
今日成果發表會邀請工讀用人單位及所屬工讀學生出席參與，除表揚優良心得學生，另邀請獅潭區社會福利服務中心劉欣怡社工督導，透過團體課程帶領的方式，讓每位學生於課程中分享本次工讀經歷，此外每人藉由撰寫一篇圖文小故事，更加了解不同單位的工作內容。
今年獲獎3位暑期優良工讀心得學生為苗栗縣聲暉協進會工讀生陳美雯、苗栗縣智障福利協進會邱彥翔、苗栗縣智障福利協進會工讀生羅善音。其中最特別的是苗栗縣智障福利協進會邱彥翔因無法使用電腦，自行手寫心得，其用心努力撰寫工讀心得之舉更值得讚許。
秘書長陳斌山表示感謝今年20個提供暑期工讀的社福單位，讓學生們可利用暑假期間到各不同領域的單位學習相關技能，也藉此計畫，提前體驗到未來進入職場的工作體驗，期許同學們開學後回到學校能繼續在課業上努力、有更好的成績表現，未來能有更高更廣的視野。
社會處說，這次暑期參與工讀的學生，努力付出、認真克服工作困境，各自都有成長收穫，為自己暑期工讀生活畫下句點。縣府未來將持續辦理各項自立脫貧相關措施計畫，也鼓勵縣內高中職以上在學的學生們，利用暑假期間返鄉工作參加暑期工讀。
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