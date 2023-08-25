民進黨立委賴品妤昨（24）日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時，第一時間發文稱遭記者推到跌倒，留言區吸引不少綠營人士聲援。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，這完全是民進黨失敗的徵兆，並斷言賴品妤將成「民進黨選情的大破口」。

凌濤今在臉書指出，「雲豹小公主」aka.碰瓷王賴品妤，面對服貿雙標問題不敢回應，想要轉移焦點沒成功，反而自己撞到腳架跌倒、誣賴記者的狀況都被台灣人看得清清楚楚。而這樣的翻車現場，卻引來一票民進黨人士留言瞎挺。

凌濤進一步提到，賴品妤不斷刪除、封鎖網友留言，躲在自己的同溫層取暖、不敢面對批評與監督，「一個不敢接受媒體監督、刪除不同意見留言的人，還適任中華民國的立法委員嗎？」

凌濤強調，事實已經非常明顯，賴品妤先是迴避「女兒反服貿，爸爸賺中國錢」的雙標問題，接著在躲避媒體的過程中自己撞到腳架，卻誣賴替許多同業拿收音麥克風、伸手攙扶的中天記者「推她」。而民進黨全黨則前仆後繼的支持賴品妤，想要打造出厚厚的同溫層、隔絕外界的聲音。

而這場景讓凌濤不禁想起前新竹市長林智堅論文抄襲案，當時也是一票民進黨人上演「失智列車」，一股腦瞎挺，結果通通翻車。凌濤直言，全黨挺一人的「失智列車」再次發車，這完全是民進黨失敗的徵兆，賴品妤將成民進黨選情的大破口。