南投縣埔里鎮桃米坑農民黃秋田24日下午帶兒子上山巡田水並檢修山泉水管線，發現鴨寮鐵絲圍籬旁有一尾長約1.5公尺的王錦蛇，疑似溜進鴨寮偷吃蛋不成，反而受困圍籬尼龍網中，他持利剪邊剪除尼龍網，邊安撫說：「不要動、放輕鬆，才不會傷到你。」費時10分鐘協助王錦蛇脫困回家。
王錦蛇無毒，為性情凶猛的大型蛇類，最大體長約2.5公尺，吻端至眼睛前緣上方呈王字紋得名，牠受到驚嚇時會從肛門腺分泌帶有臭味的液體嚇跑敵人，俗稱「臭青母」或「臭青公」，以獵捕鳥、鼠、蛙、蜥蜴、蛇為食。
黃秋田表示，當時他們發現鴨寮鐵絲圍籬旁有一尾一動也不動的臭青母，以為牠已經死了，撿拾樹枝撥動看看，沒想到蛇尾竟然動了一下，懷疑牠可能受困尼龍網中一段時間，不斷掙扎導致動彈不得，決定協助臭青母脫困。
黃秋田持利剪幫臭青母剪除尼龍網，臭青母緊張的蠕動身軀，黃秋田安撫說：「乖！不要動、放輕鬆，才不會傷到你，愈出力就愈痛。」也不忘數落：「誰叫你要偷吃蛋。」他花費約10分鐘總算撿除蛇身上所有網子，臭青母扭動身子，讓他嚇得擔心自己被咬，獲救臭青母迅速逃回山林，黃秋田叮囑：「好，快去，快回山上去，不要再來偷吃蛋了。」
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