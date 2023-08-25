台中市大甲區幸福里自來水供水普及率僅60％，經立法院副院長蔡其昌爭取9000萬預算辦理自來水延管，分3期進行，預期普及率能提升至72％、受益戶136戶；近日第1期工程竣工，蔡其昌25日前往視察，預計2期於10月底前通水、3期明年進場施工。

台中市大甲區幸福里東明路、長安路一帶及鄰近的苗栗縣苑裡鎮玉田里許多住戶無裝設自來水，民眾長年期望辦理自來水延管，蔡其昌爭取納入前瞻計畫無自來水裝設之範圍，加上台灣自來水公司編列共9000萬進行，解決用水不便的問題。他指出，第1期延管工程已竣工，後續還有2、3期計畫，完工後大甲區幸福里地區自來水供水普及率從60％提升近72％，持續努力讓海線每個地區都能享有安全、健康、乾淨的自來水使用。

包括經濟部水利署、台水公司、台中市議員施志昌、苗栗縣議員翁杰及多位里長等25日前往現地會勘。施志昌說，鄰近大安區自來水普及率近年從約20％提升到逾70％，大甲許多無自來水地區也獲得延管工程補助持續執行，他也爭取市政府配合4000多萬的路修費用盡速到位，帶給鄉親安全、舒適的道路。

台灣自來水公司第四區管理處處長王亮中說明，大甲區幸福里延管工程總經費達9071萬元，其中自來水幹管工程費為4258萬元、路修費為4813萬元。工程分3期施作，目前第1期工程已竣工，第2期工程進度約30％，預計今年10月底前完工通水，第3期工程則預計明年進場施工，完工後受益戶數有136戶。

蔡其昌也說，每一件自來水延管工程的完成過程都需要大量的溝通與協調，包含管路經過私人土地、住戶對於自來水的瞭解等，也感謝中央編列前瞻基礎建設計畫的經費，挹注無自來水地區的延管工程。