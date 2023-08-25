拖駁船「台港13302號」沉船後，相關單位在現場拉起攔油索，並調查撞船及沉沒原因。（民進黨連江縣黨部提供）

馬祖福澳港拖駁船「台港13302號」今（25）日上午，疑似碰撞新台馬輪左後舷，導致拖船機艙破裂進水，僅13分鐘時間，拖船沒頂沉沒，所幸5名拖船船員及時被救起，未有人員傷亡。經安全檢查合格後，新台馬輪已於下午1點20分離港，78名旅客預計下午6點30分抵達基隆港。

船齡27年的拖駁船「台港13302號」，船長34.6公尺，總噸位336噸，近期剛完成歲修。新台馬輪6月1日正式啟航，可載642名旅客，搭載45輛小型車或18輛遊覽車及4個20呎的冷凍櫃，是台灣第一艘擁有完善無障礙設施的輪船。

今天上午10時左右，拖駁船「台港13302號」原要拖帶新台馬輪出港，新台馬輪迴旋時左後舷撞上「台港13302號」，短短13分鐘，拖駁船傾斜沉沒，船上5名船員及時被救起，相關單位在現場拉起攔油索，並調查撞船及沉沒原因。

航港局調查，2船船長酒測值為0，新台馬輪經水下檢查未發現損傷。新台馬今日航線為東引搭載30人再到南竿載48人，總計78位旅客，最後駛抵基隆。事故發生後，船公司準備便當，乘客則留在船上，確認檢查無問題後，才駛往基隆。航港局將盡速釐清事故原因、檢討責任，並清除海面油汙。