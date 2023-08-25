看準疫後出國商機，高雄巨蛋旅展8月25日起一連4天登場，吸引不少民眾搶好康。（柯宗緯攝）

看準疫後出國商機，高雄巨蛋旅展8月25日起一連4天登場，吸引不少民眾搶好康。（柯宗緯攝）

最後鏟到最多鈔票數量的是1名中年婦人，她笑說，「沒有祕訣，就隨便亂鏟，手把拿短一點，還蠻有趣的！」（柯宗緯攝）

看準疫後出國商機，高雄巨蛋旅展8月25日起一連4天登場，集結近20家旅行社推出超殺價格，尤其時值暑假尾聲，淡季出國更優惠，其中瞄準小資族推出韓國5日行，最低1萬2088元起。今天現場還推出「鏟錢挑戰賽」，1名婦人使出了得鏟功，一舉贏得越南來回機票。

這次秋季旅展邀請可樂旅遊、五福旅遊、名勝世界郵輪、行家、澳門旅遊局、雙向、飛騰等近20家旅行社聯手促銷，看準淡季出國商機，五福旅遊推出多款熱門旅遊路線，旅展第2人最高減 1 萬，其中「東京河口湖楓葉季５日」只要3萬2800元起。

可樂旅遊則推出各式特惠「高雄出發」行程，小資族絕對不能錯過「韓國超值選5日」，旅展最低1萬2088 元起；國人最愛的日本則推出「九州秋好康4日」旅展限量2萬1800元起。康永旅行社為專精歐洲的資深專業團隊，推出旅展「現場報名限定」（付訂），兩人同行可省6000元，旅展期間報名歐洲行程，加贈「歐洲高額申根保險」。

此外，開展首日舉辦《哈囉越南！鏟錢挑戰賽》，從福袋得獎者抽出5位來賓參加活動，計時8分鐘，參賽者先享用越南春捲，吃完後戴上眼罩並手拿鍋鏟，鏟竹篩內的鈔票，包括美金、港幣、台幣、日幣至托盤中。

最後鏟到最多鈔票數量的是1名中年婦人，她笑說，「沒有祕訣，就隨便亂鏟，手把拿短一點，還蠻有趣的！」她也透露，3年多沒有出國，本來已計畫10月要去韓國，沒想到參加這次活動，意外獲得越南來回機票，打算與家人一起共赴越南旅遊。