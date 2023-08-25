該公司說，出售交易已經獲得所有必要的許可，公司因此可能產生3億歐元(約3.2億美元)的額外虧損。

在俄國入侵烏克蘭之後，海尼根曾在2022年3月宣布退出俄羅斯，公司也承認，退出的時程較預期更長。

執行長Dolf van den Brink說，最近的發展顯示，大型製造業在退出俄羅斯時，遭遇重大挑戰。

俄羅斯在遭遇西方連串制裁之後，許多跨國公司紛紛要離開俄羅斯。但俄國當局採取報復措施，沒收企業部分資產。

俄羅斯總統普丁在七月簽屬命令，接管法國食品大廠達能(Danone)的俄羅斯子公司；並且也接收啤酒商嘉士伯(Carlsberg)當地啤酒廠的股份。

海尼根在俄國有七家啤酒工廠，1800名員工，他們在未來三年將獲得就業保障。

海尼根集團旗下的海尼根品牌啤酒，在去年就已經退出俄羅斯市場，而Amstel品牌啤酒的生產，將在未來六個月逐漸淘汰和退出。

海尼根說，該出售交易沒有回購期權，但包括較小品牌的為期三年的銷售許可，海尼根不會為此提供品牌支援，也不會獲得任何利益。

該荷蘭公司說，退出協議對集團全年財測的影響，可以忽略不計。