華爾街日報報導，在美中日益擔心間諜活動之際，中共領導人習近平正在擴大一場加強防範境外勢力竊取國家機密的行動，提醒中國民眾要警惕CIA的誘惑。

中國國安部最近指控2名中國公民為美國從事間諜活動，稱他們在海外生活期間被CIA招募。之後，該部門在社交媒體上呼籲公眾協助打擊間諜活動及其他國家的安全威脅。

8月1日中國國安部微信公眾號首次推送文章，題為「反間防諜需要全社會動員」，呼籲民眾「築牢反間防諜的國家安全人民防線」。

報導指出，此時正值美中關係日趨緊張和互相不信任加深，兩國都將對方視為戰略威脅，並指責對方從事間諜活動。

今年年初，中國政府突襲美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）在北京的辦事處，並拘留了中國員工。

中國監管機構最近處其約人民幣（下同）150萬美元（約新台幣4500萬元）的罰款，稱該公司違法從事涉外統計調查活動。

今年7月，CIA局長勃恩斯（William Burns）在一個安全論壇上指出，CIA重建在中國情報行動方面取得進展。這一消息傳出後，在中國社交媒體上獲得數以百萬計的瀏覽量。

8月初，美國官員宣布逮捕2名美國海軍水兵，指他們涉嫌在與中國情報人員接觸後向中國政府提供了軍事機密。

與此同時，中國政府開始通過披露己方破獲的間諜案來反擊。

8月11日，中國國安部在其微信公眾號上發布消息稱，一名為中國某軍工集團工作的曾姓中國公民因向CIA提供敏感資訊而於近期被拘捕。

國安部在8月21日又披露了另一起間諜案，一名姓郝的國家部委幹部被控向CIA提供情報。

報導指出，國安部的微信帳號同時推出一系列使人情緒高漲的內容。在最近一篇微信文章中指責美國，稱其「自私、虛偽，抹黑中國保護自身利益的努力」。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1120825