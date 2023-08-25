屏東51歲詹男是名慣竊，近期還當起「神像大盜」，警方共起獲10尊神像及多個佛具，目前還有5尊待認領。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東51歲詹男是名慣竊，近期還當起「神像大盜」，警方共起獲10尊神像及多個佛具，目前還有5尊待認領。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東51歲詹男是名慣竊，近期還當起「神像大盜」，警方共起獲10尊神像及多個佛具，目前還有5尊待認領。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東51歲詹男是名慣竊，近期還當起「神像大盜」，警方共起獲10尊神像及多個佛具，目前還有5尊待認領。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東51歲詹男是名慣竊，近期還當起「神像大盜」，警方共起獲10尊神像及多個佛具，目前還有5尊待認領。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東51歲詹姓男子是名竊盜慣犯，近期還當起「神像大盜」，偷了不少鄉鎮宮廟的神像、佛具，弄得信徒人心惶惶，直到近日在網上變賣神像才露餡，當場被警方人贓俱獲，訊後依竊盜罪嫌送辦；警方指出，全案共起獲10尊神像及多個佛具，目前還有5尊待認領，呼籲有失竊的民眾前來確認。

屏東警分局表示，近期屏東市發生多起神像失竊案，當中有名報案人23日在網路上發現有賣家販賣的神像、與自家遺失的玄天上帝神像相似，果真在相約面交時，確認就是自家遺失的神像，因此立即報警處理。

警方到場後發現，賣主是51歲、有竊盜前科的詹男，當下他除將報案人遺失的神像帶在身上之外，還帶了龍樹尊者及張府天師等2尊神像，隨後又在他家中起獲來源不明的多尊神像及佛具等物，詹訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方表示，目前已歸還屏東市2尊神像、東港鎮1尊、潮州鎮1尊及崁頂鄉1尊，還有土地公、韋馱尊者、關公、太子元帥及降龍太子)等5尊神像及其他佛具，如宰相帽、煙斗、敬茶座（杯）組、銅錢、觀音硬幣等物，尚待遺失人前來認領，呼籲請有遺失相關物品的失主可至大同派出所確認。