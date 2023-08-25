台中市都市計畫委員會今（25）日通過「中科台中園區擴建二期」案！中科管理局長許茂新表示，感謝中市府支持，後續將儘速修正後送市府呈送內政部都委會審查，待完成都審法定程序後，立即啟動用地取得作業，拼明年6月底提供土地給台積電（2330）建廠，因應產業發展需求。

為持續壯大高科技產業布局，國科會中科管理局於去年1月22日獲行政院核定「台中園區擴建二期」籌設計畫後，隨即積極推動相關計畫，包括用水、用電計畫、水保計畫及環評審查等均已報經主管機關審核通過；都市計畫變更案中科於去年3月14日即已提報台中市政府審查，歷經兩次專案小組審查後，於112年3月13日提經台中市都委會138次大會審議，決議要求台水、台電公司提出不排擠台中市民生及工業用水、用電之具體承諾再行送審。

今日審議過程中，中科管理局提出台水、台電公司承諾於該擴建案開發及營運期間不排擠台中市原有用水、用電需求，有關督促興農公司履行協助球場員工（含桿弟）就業及維護會員球證權益方案、本案未來可能產生的衝擊等事項，中科及台積電代表均一一提出具體說明，終於在本(141)次大會中獲得通過。

中科管理局表示，本案都計審查送件已一年半，因都審延宕業已影響廠商建廠期程，後續將儘速依據決議修正計畫書，並全力協調內政部加速完成都市計畫審查，希望趕在今年底前由台中市政府公告實施，以便接續啟動用地取得作業（含土地價購及徵收），預計113年6月底提供土地給廠商建廠，以應產業發展需求。

中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃，是為因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進半導體及上中下游及其他相關科學事業，開發完成後可創造4,857億元年產值，提供4,500個就業機會，對於半導體產業發展至關重要。