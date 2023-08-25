新北市一對姐弟至三峽某間麥當勞，取餐時先向店員一口氣索要15包胡椒粉，後又嫌店員沒有將飲料盛滿環保杯，店員雖感無奈但仍盡力配合姐弟需求。未料，姐弟倆回家後為此悶悶不樂，認為深受屈辱，並將苦水傾倒父親。父親為替兒女出氣，竟跑到麥當勞要求店家重新製作餐點，更將飲料潑灑店員身上。經店員提告，該名父親也依公然侮辱罪判賠5千元，全案仍可上訴。

本案源於2022年9月10日，林姓姐弟至三峽某間麥當勞消費，弟弟（19歲）取餐時一口氣向店員索取15包胡椒粉。店員對此先回應，買1次僅能給5包，弟弟則回「那不然分3次結帳」，店員無奈妥協；後換姐姐（23歲）指稱環保杯內的飲料沒有盛滿，店員也按照對方需求幫忙補滿。

姐弟倆回到家後對於麥當勞內發生之情事甚感屈辱，並向父親傾倒苦水。林父為了替兒女出氣，竟返回麥當勞，將餐點怒甩櫃檯，要求店員重新製作，店員隨即報警，並同時告知他如若退貨，則須附明細證明。

期間，店員也拿出外帶杯，請林父將環保杯的飲料倒入其中，以證自己並無少倒飲料，未料此舉卻惹怒林父，林父更是直接衝店員怒吼：「你是什麼態度」。警方獲報抵達現場，林父竟也未有顧忌，甚至當著員警面前將飲料潑灑該名店員身上，也因此隨即被當場壓制，最後帶回派出所管制，店員也對林父提出告訴。

新北地院經審理，認為林父僅因不滿店員服務態度，就持手上飲料潑灑對方，以此強暴方式侮辱店員，足以貶抑對方人格尊嚴及社會評價，最終依強暴公然侮辱罪判處罰金5千元。全案仍可上訴。