台中市都委會今天通過中科「台中園區擴建二期」案都審，中科管理局表示，感謝市府支持，後續將儘速修正後送市府呈送內政部都委會審查，審查通過後立即啟動用地取得作業，預計明年6月可供地給廠商。

國科會中科管理於去年1月22日獲行政院核定「台中園區擴建二期」籌設計畫後，隨即積極推動相關計畫，包括用水、用電計畫、水保計畫及環評審查等均已報經主管機關審核通過；都市計畫變更案歷經中市府兩次專案小組審查後，今年3月13日經台中市都委會138次大會審議，決議要求台水、台電公司提出不排擠台中市民生及工業用水、用電的具體承諾再行送審，今天審議時提出，都委會通過審議。

中科管理局表示，後續將盡速依據決議修正計畫書，並全力協調內政部加速完成都市計畫審查，希望趕在今年底由台中市政府公告實施，以便接續啟動用地取得作業（含土地價購及徵收），預計明年6月底提供土地給廠商建廠，以應產業發展需求。

中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃，為因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進半導體及上中下游及其他相關科學事業，開發完成後可創造新台幣4857億元年產值，提供4500個就業機會，對於半導體產業發展至關重要。