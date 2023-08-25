環境部公告我國2021年國家溫室氣體排放，其中能源部門溫室氣體排放量268.9百萬公噸二氧化碳當量(MtCO2e)，年增3.7％，對此經濟部能源局表示，當年是疫後經濟復甦與美中對抗轉單效應，經濟成長率逾6％，帶動電力消費增加4.4％，但多數以燃煤發電支應造成。之後在再生能源加速設置下，2022年能源部門溫室氣體排放量已減少3.4％。

2021年溫室氣體排放上升，經濟部解釋是政府因勢利導促進台商回流吸引外資，加以半導體等高科技產業的帶動，經濟成長達6.53％，創11年新高，帶動全國電力需求增加4.4％，大概是120億度，這其中製造部門增加7.1％為主要成長來源。

但供給面低碳燃氣與無碳再生能源不足以滿足新增的大量電力需求，須以燃煤發電因應，經濟部說這是2021年能源部門溫室氣體排放量增加約3.7％的主因。

該部強調，2022年因政府持續加速能源轉型政策推動，尤其再生能源較2021年大幅增加36.2％，達63億度，另燃氣發電亦增加3.4％，約36億度，讓燃煤發電減少6.1％，使2022年能源部門溫室氣體排放量減少3.4％，也讓電力排碳係數創2005年開始計算以來的歷史新低點。