苗栗大千醫院大腸直腸外科醫師陳柏仲介紹微創雷射痔瘡消融術。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗大千醫院大腸直腸外科醫師陳柏仲建議民眾吃吃蔬菜降低便秘情況。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

36歲的劉先生因工作壓力大、久坐與外食，除有長期便秘，痔瘡問題也讓他煩惱不已，近日在家人勸說下終於到苗栗大千醫院診治，醫師了解其狀況後，安排微創雷射痔瘡消融術治療，術後不僅傷口小、疼痛感少，且手術當天就可出院，劉先生開心表示「終於不用再受痔瘡之苦了！」。

大千醫院大腸直腸外科醫師陳柏仲表示，現代人因生活型態緊張及飲食習慣不佳，常出現腸胃與排泄道的問題，當宿便在腸道裡累積，會造成嚴重的便秘，進而釀成痔瘡問題。痔瘡嚴重的病人在如廁後，肛門口會出現脫垂的小肉塊，伴隨間歇出血的情形，導致病人常常坐立難安，影響生活品質。

傳統痔瘡手術是利用電燒或剪刀將內外痔組織完全切除乾淨，由於手術時間長、切除傷口大，因此術後傷口癒合的時間較久、疼痛感強且需住院。另外，發炎嚴重的病人在手術時，可能會傷及肛門的括約肌，或發生黏膜纖維化肛門狹窄等併發症。而微創雷射痔瘡消融術則是利用雷射高波長的紅外線光束能量，進行傷口內組織消融，急速蒸散水分後使痔瘡產生萎縮，因此有傷口小、安全、手術時間短、疼痛感較傳統手術大幅減少、出血量少及手術當天即可出院的優點，降低病人對痔瘡手術的恐懼，也幫助他們重獲良好的生活品質。

陳柏仲提醒，接受微創雷射痔瘡消融術後須注意患處清潔、避免刺激的食物及感染的危險，更重要的是要多補充水分、蔬果與高膳食纖維等食物，並配合醫師指示回診，才能獲得良好的治療效果。