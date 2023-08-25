36歲的劉先生因工作壓力大、久坐與外食，除有長期便秘，痔瘡問題也讓他煩惱不已，近日在家人勸說下終於到苗栗大千醫院診治，醫師了解其狀況後，安排微創雷射痔瘡消融術治療，術後不僅傷口小、疼痛感少，且手術當天就可出院，劉先生開心表示「終於不用再受痔瘡之苦了！」。
大千醫院大腸直腸外科醫師陳柏仲表示，現代人因生活型態緊張及飲食習慣不佳，常出現腸胃與排泄道的問題，當宿便在腸道裡累積，會造成嚴重的便秘，進而釀成痔瘡問題。痔瘡嚴重的病人在如廁後，肛門口會出現脫垂的小肉塊，伴隨間歇出血的情形，導致病人常常坐立難安，影響生活品質。
傳統痔瘡手術是利用電燒或剪刀將內外痔組織完全切除乾淨，由於手術時間長、切除傷口大，因此術後傷口癒合的時間較久、疼痛感強且需住院。另外，發炎嚴重的病人在手術時，可能會傷及肛門的括約肌，或發生黏膜纖維化肛門狹窄等併發症。而微創雷射痔瘡消融術則是利用雷射高波長的紅外線光束能量，進行傷口內組織消融，急速蒸散水分後使痔瘡產生萎縮，因此有傷口小、安全、手術時間短、疼痛感較傳統手術大幅減少、出血量少及手術當天即可出院的優點，降低病人對痔瘡手術的恐懼，也幫助他們重獲良好的生活品質。
陳柏仲提醒，接受微創雷射痔瘡消融術後須注意患處清潔、避免刺激的食物及感染的危險，更重要的是要多補充水分、蔬果與高膳食纖維等食物，並配合醫師指示回診，才能獲得良好的治療效果。
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