財團法人中華基督教衛理公會幫助東部學子已經16年，今年再捐107萬1211元給台東17所學校。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為幫助清寒學子，財團法人中華基督教衛理公會總會牧師王先緻今天到台東縣府捐贈107萬1211元給台東縣三和國小等17所偏鄉弱勢學童做為111學年度課後輔導費用，由台東縣府教育處長蔡美瑤代表致贈感謝狀及伴手禮。

台東縣幅員廣、面積為全台10分之1，有些學童家庭經濟困難，但不具原住民身分，也非低收入戶，因此很難獲得補助。縣長饒慶鈴表示，感謝衛理公會藉由每年辦理「展開天使的翅膀」慈善募款活動，匯集各界愛心，為這群經濟困難卻無法得到補助的學生付出心力，這是上帝的恩典，讓偏鄉學童可以安心上學，從2007年迄今為台東學童募得共約2300萬元，陸續捐贈包括代辦費、學雜費、早餐及課輔費用等。

衛理公會包括衛理公會包括財團法人中華基督教衛理公會大直衛理堂主任牧師王先緻、沛恩堂主任牧師侯協明、永康衛理堂主任牧師石鎮瑜、台北衛理堂委員牟維丹、台北衛理堂幼稚園主席葉麗貞、大直衛理堂執事黃琡斐及台南衛理堂社關委員邢敏華等貴賓以及受贈學校校長出席。

教育處說明，111學年度共計有三和國小、尚武國小及德高國小等17所國小收到善款，因為有他們的愛心捐贈，讓這些弱勢學童能夠透過免費的課後輔導縮短偏鄉學童城鄉差距，獲得較好的照顧及享受更完善的學習資源，從中讓孩子們快樂學習及適性發展，也使父母能夠安心就業，讓世界充滿更多愛與溫暖。