新竹市議會議員暨職員工回娘家活動在疫情過後回歸，今包括第1屆至第11屆多名歷屆議員、職員工回到市議會，一起話家常、憶當年。曾任新竹市第1到3屆的議員曾瑞興，今也由第6、7屆的市議員兒子曾仁宗陪同回到市議會，場面溫馨熱鬧。

議長許修睿說，許多議員大半輩子都在議會為民服務，議會是這些議員永遠的娘家，相信這也是大家的共同回憶，歡迎議員隨時回到議會走走看看，與過去、現在的同事話家常。

許修睿也說，新竹市議會現已是第11屆，呈現多元化的政黨、政團，是民主象徵，少數服從多數、多數尊重少數，達成合議制目標，提升議事效率，這些成果是過去各屆民主前輩共同奠定的良好基礎，良性的議事風氣會繼續傳承。

許修睿說，隨時代進步，新竹市議會近幾年陸續改善議事廳與整修廳舍，並導入各項電子化設備，強化議員的問政環境，也透過電視、網路直播讓民眾對於議事過程一目瞭然。

曾任新竹市第1到3屆的議員曾瑞興，今天也由第6、7屆的市議員兒子曾仁宗陪同，回到新竹市議會，與歷屆議員、職員敘舊。曾瑞興說，這次回到議會未見到當年一起問政的老同事，但開心能和許多職員、議員們交流，他建議年輕議員們要做正派、正當的事，不辜負選民的託付，認真服務市民。