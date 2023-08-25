士林區中山北路五段376號，現場係1棵路樹（直徑約60公分、高度約15公尺）折斷，2線車道（中山北路五段往市區方向）無法通行。（圖／消防局提供）

25日下午15時許，台北市士林區中山北路五段發生路樹倒塌事件！1顆15公尺高路樹枝葉斷裂，掉落橫跨快車道，消防局獲報，並通知相關單位到場處理，導致雙向交通車流壅塞，警方目前正疏導交通中。

消防局表示，今25日15時08分，士林區中山北路五段376號，現場係1棵路樹（直徑約60公分、高度約15公尺）折斷，2線車道（中山北路五段往市區方向）無法通行，現場無人受傷，已劃設警戒線，員警在場；已通知經警察局，公燈處、EOC。