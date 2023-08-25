中國政府不滿日本將核處理水排入海洋，全面暫停進口原產地日本的水產品。日本官房長官松野博一今天表示，已為相關「風評影響」準備300億日圓（約新台幣65億元）基金，將支援開拓其他銷售市場。

朝日電視台報導，松野今天在記者會上表示，「針對ALPS處理水（核處理水）排放入海，導致外國政府強化進口限制，我們將通過為處理風評影響而準備的300億日圓基金，對拓展市場提供必要支援」。「風評被害」是指因揣測、傳聞導致無直接關係的事物受到牽連及損害。

他表示，針對排放核處理水，「將基於科學根據，以高度透明的態度，向包含中國在內的國際社會進行詳細說明」。他並表示，水產廳將從今天開始分析魚類的氚濃度，並即時公布。

每日新聞報導，日本農林水產大臣野村哲郎今天在內閣會議後記者會上表示，對於中國全面禁止日本水產品進口，他感到「非常驚訝，完全沒有想到」。

他並表示，這違反了國際上對於日本食品鬆綁進口管制的趨勢，對此感到極為遺憾，要求中國即刻廢除禁令。

中國發布進口禁令的同時，上海正在舉辦「國際漁業博覽會」，參展的業者聽聞這一噩耗，只能深深嘆息。

參展的日本業者接受「朝日新聞」訪問表示，他開設的公司過去曾對中國進口干貝和鰤魚，但因為中國對日本進口海鮮展開全面放射性物質檢查，導致海產品滯留在中國海關，因此從7月開始已經停止進口。

他表示，檢查大約需要2週，鮮魚無法保持新鮮，因此不得不停止出口。若是把魚類冷凍則可以維持約1個月，但合作夥伴因為難以預估進口花費的時間和數量，因此拒絕提前支付訂金，生意根本做不下去，至今已經損失好幾億日圓。

業者表示，「因為不知道出口何時恢復正常，只能開拓別的商機」。他表示，公司也有販售海鮮湯等加工食品，將嘗試在中國打開市場。

在日本進口中國的水產品當中，干貝特別受歡迎，去年進口額高達467億日圓。不過，日本冷凍干貝批發商表示，因為「處理水問題在中國的社群網站引發關注」，甚至在還沒排放處理水之前，已經有數十家店表示要取消訂單」。

而過去曾向日本進口水產品的中國業者也表示，以後打算改做國產品生意。有一家業者7月從日本輸入海膽，結果被深圳的改海關扣留了11天，「只能丟掉了」，他表示，今後要把重點放在養殖的國產魚類。「我也要養家糊口啊。」（編輯：高照芬）1120825