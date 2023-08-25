7月以來台股主動式基金平均上漲超過7％，前十名基金報酬率甚至都在17％以上。7月以來台股基金報酬率前十強中，統一投信旗下基金佔了一半，分別為統一中小、全天候、經建、黑馬及台灣動力基金。統一中小及全天候基金，也是唯二檔7月以來漲幅達到兩成以上的台股基金，報酬率為26.67％及21％。統一經建、黑馬及台灣動力基金，7月以來報酬率也有18.45％、17.81％及17.59％，是電子指數及整體台股基金平均報酬率的數倍。

另外7月入列前十強的台股基金還有富蘭克林華美台股高科技、野村高科技、野村ｅ科技、路博邁台灣5G等。

統一中小基金經理人陳之硯表示，預計8、9月台股大盤呈現橫盤整理，但個股仍然有表現機會，AI股第3季展望及毛利率有機會上修，為股價後市表現的正面因素，第4季市場焦點將轉向關注明年獲利，美國下半年經濟軟著陸機率大，使明年企業獲利預期有望回升，帶動台股後市表現。 陳之硯表示，近期AI股震盪劇烈，但先前短線回檔主因是受到總經不確定性及缺料影響，AI市場仍呈現供不應求，成長趨勢明確，隨著先進封裝產能供給恢復順暢，AI伺服器也將加速出貨，進一步拉升企業營收。