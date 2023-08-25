無論平日或假日，只要雇主使勞工延長工作時間(加班)就應依法給付延長工作時間的加班費，但實務上仍有部分雇主不清楚相關規定而誤觸法令，勞動部因此統整5大加班費違法態樣，供民眾參考。

首先「公司可以規定加班只能換補休？」，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，只要有延長工時，雇主就應依《勞基法》第24條規定給付加班費，勞工有意願選擇補休並經雇主同意者才可規定實施補休，畢竟要考量雇主調度人力的問題，但雇主不得片面要求勞工僅能換取補休。

黃維琛指出，其次有民眾發現「公司僅以本薪或底薪計算加班費」，然而工資並非以本(底)薪為限，全勤獎金、夜班津貼等，在核計加班費的「平日每小時工資額」時，均應列入計算。

再來有民眾反映「雇主規定加班未滿1小時不給加班費」，黃維琛說，雇主給付勞工工資應計算至分鐘為止，若工作未滿1小時時間，仍可在換算為小時後依《勞基法》第24條規定發給加班費。例如加班20分鐘，換算為20／60小時計給加班費。

第四類則是「雇主計算加班費時以1.33或1.66計給」，黃維琛表示，《勞動基準法》規定須視延長工作時間的時數，按平日每小時工資額加給1／3或2／3以上，雇主若逕自將小數點後第3位以下部分予以捨去計算，一定會少算，少算就違反法令。

最後是「雇主未依法給付休息日加班費」，黃維琛說明，勞工每7日中應有2日休息，其中1日為例假，1日則為休息日；雇主使勞工於休息日工作時，無論按日或按時計酬都應依法加給加班費；只是仍有部分雇主誤以為按日或按時計酬之勞工並無休息日加班費標準的適用，應特別留意。

黃維琛也特別指出，假如雇主要求勞工在表定工作時間提早準備，以銀行為例，銀行9點開門，但表定工作是8時45分，或是安排值日生下班後打掃等，一旦延長工時就該給加班費。