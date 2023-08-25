通勤時間的大眾運輸工具總是一位難求，一名網友無奈表示，搭乘台鐵區間車時，常遇到占用廁所的男子，某次廁所門故障突然打開，眾人才知道男子根本沒有在使用廁所，雖然有人曾通報列車長，但男子依然故我，完全無視其他乘客的權益，讓這名網友氣得上網發文抱怨，痛批男子簡直把廁所當包廂。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文抱怨，日前搭乘台鐵新竹往基隆的區間車，發現一名男子從桃園站上車後就一直待在廁所裡，直到列車抵達台北車站才會出來。原PO起初不以為意，但後來幾次搭車觀察，「每次他有搭就是把廁所當包廂」。

雖然曾有人通報列車長處理，但車長到場後，也只能敲門詢問是否有人，男子的行為仍然沒有改善。原PO表示，某次廁所門疑似故障突然打開「見光死」，眾人發現這名男子根本沒有在上廁所，還故作鎮定地洗手，完全沒有打算要離開。

原PO回憶，當時另一名先生上前詢問，「你有要使用嗎？」男子答「廁所壞了」，先生接著語帶怒氣再問，「你有要用嗎？」，男子才終於讓出廁所。對此，原PO忍不住痛批，「這種噁心的行為真的看了有夠討厭，讓想上廁所的人都沒辦法上」。

貼文一出，網友紛紛留言，「他可能在裡面睡覺」、「買一樣的票，為啥他有包廂」、「躲避查票的地方」、「鐵道上廁所猴子的一生、「他腦門故障啦，該修理」、「人不要臉天下無敵」、「什麼鳥人都有」。而原PO也強調，自己絕無杜撰故事，新竹往基隆的1134班次區間車每天都有行駛，「想一睹廁所King，請在7:50桃園站的第6節車廂上車」。