台北市長蔣萬安25日上午主持北市交通會報，會議期間交通局針對TPASS公共運輸定期票推動情況專案報告。其中TPASS帶動公共運輸運量成長部分，交通局以同期去年7月為例，稱成長量超過20％。對此研考會主委俞振華則在報告後指正，20％有些言過其實，應該要以疫情前的數字為標準，才可以說服外界有達到成效。

蔣萬安25日上午親自主持2023年北市府第8次交通會報，會中交通局針對公共運輸定期票推動情形進行專案報告。其中針對公共運輸搭乘量成長幅度的部分，交通局以去年7月作為對比，直指運輸量成長了超過20％，並以此證明定期票相當有成效。

不過在報告結束後，俞振華則予以指正，雖然TPASS公共運輸定期票是為了鼓勵大家多搭公共運輸工具，不過成長率20％的部分似乎有些言過其實。俞振華說，按照目前的數據，除了YouBike的騎乘率有顯著提升外，台北捷運以及雙北公車的搭乘量都沒有達到疫情之前的標準，交通局以「去年同期」的疫情期間作為對比，成長20％無法說服外界是月票帶來的功效。

蔣萬安則緩頰，表示TPASS目前推動的目標有達到預期，9月開學季預計會超過50萬張，同仁的辛苦予以肯定，也會要求交通局對於有功人員提出記獎名單，給予同仁最大的鼓勵。蔣萬安也直言，交通局後續也要持續追蹤相關數據，未來在議會開議後，也要準備好相關資料，在議員質詢時能夠即時做出回應。