距離2024總統大選僅僅只剩半年，民進黨總統參選人賴清德持續居於領先地位。TVBS今（25）日公布最新民調，賴依然以37%穩坐優勢，民眾黨柯文哲28%排第二、國民黨侯友宜目前則依然排在老三的位置，支持度為22%。

《TVBS民調中心》在本月21日至24日展開民調，與該機構上月數據相比，賴清德上升4個百分點來到37%、柯文哲下挫4個百分點為28%、侯友宜也略微下降3個百分點；柯、賴二人形勢也由相持不下變成賴領先近一成。

除此之外，該民調還發現，柯文哲在20至29歲的族群出現明顯重挫，少了8個百分點為54%。而賴清德的女性支持者出現明顯提升，上漲8個百分點到39%，反觀侯、柯的女性支持者都少了6到7個百分點。

上述民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，調查時間為8月21日到24日晚間18：30至22：00，最後成功訪問的有效樣本為1171位（市話593位、 手機578），95%信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。另抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、及行動電話後五碼電腦隨機抽樣，調查方式為人員電話訪問，得到資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行加權處理。