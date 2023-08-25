提到「莆田」，在許多人的心理第一個跳出的名詞就是「媽祖」。媽祖信仰在台灣的影響無遠弗屆，街頭巷尾皆有廟宇在供奉媽祖。每年的農曆三月前後，台灣白沙屯、大甲媽祖兩大繞境儀式皆為吸引眾人矚目的焦點。每年更是有成千上萬名台灣的香客至媽祖家鄉湄洲島進香，同時也見證了莆田這座千年古城獨特的人文魅力。

根據歷史記載，莆田至今已有1500多年的歷史，擁有深厚的人文底蘊，此處就曾輩出2482個進士、21個狀元、17個宰相。莆田的母親河木蘭溪，從仙遊西苑鄉仙溪村發源，橫貫莆田中、南部，最後流入興化灣，全長達105公里，貫穿整個興化平原。福建位處丘陵地帶，有「八山一水一分田」的形容。在古代，水運是此處主要的交通方式，然而木蘭溪與外界水系不相通，因此造就了莆田獨特的語言及風俗，並保留了豐富的歷史傳統。莆仙戲、禪武、南拳、南少林寺，當地工藝、金雕、銀雕、木雕、玉雕工藝，以及當地特色美食、源遠流傳的貢鹽傳統技藝、當地獨特的春節、元宵等節慶習俗，皆是這座城市精彩的藝文特色

撒貝寧採摘荔枝。（圖／山水間的家節目組提供）

莆田又稱「荔城」，而荔枝是古代四大名果之一。莆田的荔枝種植已有千年歷史，擁有近1300年的「宋家鄉」、930年「荔枝王」和「狀元紅」等古荔枝品種。此處即有超過2000顆樹齡超過百年的荔枝樹，每年都結滿枝頭。沿溪流、渠道等近水域處皆種滿了荔枝樹，因此有「荔枝愛照鏡」的美稱。水面的反射又為樹冠提供光線，使果皮呈現鮮紅，果肉香甜獨特。每年荔枝成熟時，兩岸紅垂萬樹，萬家登梯采荔，構成出一幅旖旎的荔林水鄉風景。

《山水間的家》是CCTV的一個文旅探訪節目，探索大陸各地的文化和風景。近日，該節目前進至莆田一座擁有900多年歷史的雙福村，進行深入採訪。節目由知名主持人撒貝寧帶領，來賓們親身體驗採收荔枝、學習莆田話、品嚐當地美食等，以展現莆田的獨特之處。觀眾可以在8月26日晚八點，在CCTV上觀看這一精彩節目。也可通過「央視頻」手機APP進行收看。