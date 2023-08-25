普里格津（Yevgeny Prigozhin）在兵變後首度公開的影片中暗示自己在非洲

俄羅斯官媒披露傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡的死訊後，總統普丁已首度打破沉默致哀，但西方仍對他的生死存疑。無論如何，要是他真死了，可能產生廣泛影響，其中包括普丁在非洲的關係可能受衝擊。

據《新聞周刊》（Newsweek）24日報導，瓦格納集團在非洲深耕，從事許多交易。普里格津曾是普丁的心腹，而當俄軍在烏克蘭陷入苦戰時，他手下的瓦格納傭兵也數度在烏境立下戰功。

然而，在他短命的流產兵變後，許多分析家預測，普里格津會集中心力，經營非洲業務，畢竟瓦格納和中非共和國及馬利等國都簽了約。

維吉尼亞州喬治梅森大學（George Mason University）政治外交學院政策與政府研究中心（Schar School of Policy and Government）教授卡茨（Mark N. Katz）說，由於普丁想要和非洲建立堅實的關係，如今沒了普里格津，莫斯科將面臨接手非洲業務的困難。

近年來普丁的外交政策頭號要務之一，就是拉近和非洲國家的關係。而普里格津在非洲的工作，一直是達成這目標的核心。今年7月普丁主持俄非峰會，兵變後接受流亡白俄羅斯的普里格津也在現場。

而在和瓦格納有關的Telegram頻道周一公開他在不明非洲國家的錄音後，廣泛認為，他最近應該在非洲。此外，卡茨指出，俄羅斯國防部無疑想靠在瓦格納領導階層中直接插自己人，或是在領導階層中找能信任的內應，來接管瓦格納在非洲的業務。但他指出，真正的問題在於，究竟有沒有人能徹底取代普里格津營運瓦格納非洲業務的專業。儘管普里格津是代莫斯科執行任務，但很可能和非洲政界人物及安全人員有些不為人知的私人交易。